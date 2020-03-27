На Ставрополье построят завод по производству сушенных овощей и фруктов

27 Март 2020 2020-03-27T09:57:42+03:00

На предприятии будет создано свыше 40 рабочих мест

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В региональном индустриальном парке в Невинномысске построят современный завод по производству сушеных овощей и фруктов. Стоимость проекта превышает 100 млн рублей.

На предприятии будет создано свыше 40 рабочих мест, информирует пресс-служба губернатора Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава края Владимир Владимиров выпустил постановление на время выходной недели. Губернатор закрывает торговые центры, магазины, рынки, рестораны и отменяет все массовые мероприятия. Ограничения начнут действовать с шести утра 28 марта и закончатся до шести утра 6 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU