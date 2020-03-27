В Ставрополе мужчина зарезал приятеля из-за оскорблений в адрес жены
Против злоумышленника возбудили уголовное дело
Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
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Инцидент произошёл в феврале в краевом центре. Там 40-летний местный житель сделал замечание приятелю, оскорблявшему свою супругу.
Во время ссоры он схватил нож и несколько раз ударил им потерпевшего. От полученных травм 38-летний ставрополец скончался на месте происшествия.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего». Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе СКР России по региону.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU