В Ставрополе мужчина зарезал приятеля из-за оскорблений в адрес жены

27 Март 2020 2020-03-27T10:10:41+03:00

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Инцидент произошёл в феврале в краевом центре. Там 40-летний местный житель сделал замечание приятелю, оскорблявшему свою супругу.

Во время ссоры он схватил нож и несколько раз ударил им потерпевшего. От полученных травм 38-летний ставрополец скончался на месте происшествия.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего». Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе СКР России по региону.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU