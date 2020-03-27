В Пятигорске бизнесмену за продажу контрафактной одежды грозит срок

27 Март 2020 2020-03-27T10:31:09+03:00

Полицейские изъяли и направили на исследование более 70 штук товара с признаками контрафактности Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По предварительным данным ущерб, причинённый правообладателю товарного знака, составил более трехсот тысяч рублей

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54-летний житель Пятигорска в торговом павильоне одного из рынков Предгорного района продавал спортивные костюмы, брюки и футболки с товарным знаком известного производителя.

Полицейские изъяли и направили на исследование более 70 штук товара с признаками контрафактности.

Экспертиза показала, что эти модели не соответствуют оригинальной продукции. Об этом информирует пресс-служба МВД России по краю.

По предварительным данным ущерб, причинённый правообладателю товарного знака, составил более трехсот тысяч рублей.

Против бизнесмена возбудили уголовное дело по статье "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)". Ставропольцу грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU