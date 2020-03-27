2020-03-27T10:31:09+03:00
Общество

В Пятигорске бизнесмену за продажу контрафактной одежды грозит срок

По предварительным данным ущерб, причинённый правообладателю товарного знака, составил более трехсот тысяч рублей
Ася АСРЯН
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Полицейские изъяли и направили на исследование более 70 штук товара с признаками контрафактностиПолицейские изъяли и направили на исследование более 70 штук товара с признаками контрафактностиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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54-летний житель Пятигорска в торговом павильоне одного из рынков Предгорного района продавал спортивные костюмы, брюки и футболки с товарным знаком известного производителя.

Полицейские изъяли и направили на исследование более 70 штук товара с признаками контрафактности.

Экспертиза показала, что эти модели не соответствуют оригинальной продукции. Об этом информирует пресс-служба МВД России по краю.

По предварительным данным ущерб, причинённый правообладателю товарного знака, составил более трехсот тысяч рублей.

Против бизнесмена возбудили уголовное дело по статье "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)". Ставропольцу грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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