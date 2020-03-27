2020-03-27T10:28:47+03:00
Общество

На Ставрополье из-за коронавируса объявлен 9-дневный карантин

О новых мерах безопасности рассказал губернатор
Евгения СОКОРЕВА
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Губернатор Ставрополья распорядился ввести беспрецедентный для края режим карантина из-за коронавируса. С 6.00 утра 28 марта до 6.00 утра 6 апреля закрываются: все кафе и рестораны, фитнес-центры и бассейны, ночные клубы и аналогичные развлекательные учреждения, торговые центры, рынки и магазины - за исключением продуктовых. Даже стоматологические кабинеты, кроме тех, где будут оказывать неотложную помощь, уходят на карантин. Работать продолжат аптеки.

- На этот период отменены – все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, собрания и митинги, - добавляет Владимир Владимиров. - Я прошу вас отнестись к этим мерам с пониманием и максимальной ответственностью. Это очень важно, чтобы удержать коронавирус от распространения.

На 27 марта число заболевших коронавирусом на Ставрополье остается прежним - изолированы пятеро. Накануне к двум больным прибавилось еще трое. Двое из них контактировали с "нулевым пациентом" Ириной Санниковой, еще один - заболел после поездки во Францию.

Напомним, что вся следующая неделя объявлена президентом России Владимиром Путиным нерабочей.

Губернатор Ставрополья меры по коронавирусу.Во исполнение поручений Президента, прозвучавших в обращении к гражданам России в связи с коронавирусом, губернатор Старополья Владимир Владимиров принял принял ряд ограничительных мер

ИСТОЧНИК KP.RU

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