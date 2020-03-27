2020-03-27T11:12:24+03:00
Общество

Ставрополье закупит аппараты ИВЛ за счет резервного фонда

Такое постановление подписал губернатор региона
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В больницы Ставропольского края закупят необходимое оборудования для борьбы с коронавирусом. Постановление станет одной из мер по снижению рисков распространения болезни. Документ уже подписал губернатор Владимир Владимиров.

За счет резервного фонда докупят аппараты искусственной вентиляции легких. Деньги для приобретения оборудования выделят Министерству здравоохранения Ставропольского края.

- Предусмотреть выделение министерству здравоохранения Ставропольского края финансовых средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края на приобретение медицинского оборудования для искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации, - говорится в тексте указа.

На деньги, выделенные Минздраву, также приобретут бесконтактные термометры. Часть средств потратят на покупку медицинских масок, антисептических салфеток, средств дезинфекции воздуха и предметов.

Пока не известно, в какую сумму обойдется исполнение постановления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье три тысячи человек проверили на коронавирус
На Ставрополье автоинспекторы спасли водителя с болезнью сердца
На Ставрополье в пять раз увеличат производство антисептиков
Первый заболевший коронавирусом в Дагестане: COVID-19 нашли у депутата
Коронавирус в Чечне: врачи подтвердили два новых случая заражения
На Ставрополье торговые сети пополняют запас продуктов питания
«Бизнес-империя» по торговле инвалидностью: в Дагестане будут судить главу бюро медэкспертизы
На Ставрополье рассказали, что почитать во время нерабочей недели
Ставрополье закупит аппараты ИВЛ за счет резервного фонда
На Ставрополье из-за коронавируса объявлен 9-дневный карантин
В Пятигорске бизнесмену за продажу контрафактной одежды грозит срок
В Ставрополе мужчина зарезал приятеля из-за оскорблений в адрес жены
На Ставрополье построят завод по производству сушенных овощей и фруктов
В Ставрополе продают верблюда «без вредных привычек»
В Ставропольском крае два человека пострадали в ДТП
В Ставрополе в ДТП попал египтянин на автомобиле «Приора»
Глава Ставрополья закрыл все торговые центры и рестораны