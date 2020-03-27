Ставрополье закупит аппараты ИВЛ за счет резервного фонда

27 Март 2020 2020-03-27T11:12:24+03:00

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В больницы Ставропольского края закупят необходимое оборудования для борьбы с коронавирусом. Постановление станет одной из мер по снижению рисков распространения болезни. Документ уже подписал губернатор Владимир Владимиров.

За счет резервного фонда докупят аппараты искусственной вентиляции легких. Деньги для приобретения оборудования выделят Министерству здравоохранения Ставропольского края.

- Предусмотреть выделение министерству здравоохранения Ставропольского края финансовых средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края на приобретение медицинского оборудования для искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации, - говорится в тексте указа.

На деньги, выделенные Минздраву, также приобретут бесконтактные термометры. Часть средств потратят на покупку медицинских масок, антисептических салфеток, средств дезинфекции воздуха и предметов.

Пока не известно, в какую сумму обойдется исполнение постановления.

ИСТОЧНИК KP.RU