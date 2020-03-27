2020-03-27T11:35:22+03:00
Общество

На Ставрополье рассказали, что почитать во время нерабочей недели

Новый сервис Почты России позволит оформлять подписки на электронные издания, не выходя из дома
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Что почитать на нерабочей неделе и как подписаться на любимое издание не выходя из дома? Почта России позаботилась о россиянах и жителях Ставропольского края. Создан новый сервис, который поможет вам оформить и оплатить подписку через интернет или мобильное приложение.

Кроме того, сервис предусматривает онлайн-каталог изданий с описаниями, который поможет жителям края открыть и найти для себя что-то новое. Оплата производится удалённо, с помощью банковской карты.

Онлайн-подписка на второе полугодие будет открыта лишь с 1 апреля, но уже сейчас можно подписаться на оставшиеся месяцы первого полугодия. Кроме того, можно сделать подарок другому — принять участие в благотворительной акции «Дерево добра». Тогда печатное издание будут получать детские дома, школы-интернаты, дома престарелых, сельские библиотеки и другие социальные учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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