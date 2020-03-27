«Бизнес-империя» по торговле инвалидностью: в Дагестане будут судить главу бюро медэкспертизы

27 Март 2020 2020-03-27T11:21:14+03:00

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Экс-депутат парламента и бывший руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану Магомед Махачев предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве. По данным следствия, он вместе с сообщниками создал в республике целую империю, которая торговала «пассивным доходом» за оформление инвалидности.

Однако пока из большого расследования выделен только эпизод со взяткой. Дело передано в суд.

— Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан» М. Махачева. Он обвиняется в получении взяток в крупном и значительном размере ч. 2, п. "в" ч. 5 ст. 290 (получение взятки) УК РФ. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в Следственном комитете РФ.

Всем желающим за «кругленькие» суммы оформляли инвалидность с вытекающими пенсионными выплатами. Бизнес шёл настолько хорошо, что целые сёла почти поголовно оказывались инвалидами. Заработавшие на выездах в Москву и другие крупные города дети нередко «дарили» инвалидность родителям, чтобы обеспечить средства к существованию. И обманутое государство исправно платило.

Деньги стекались к главам районных отделений бюро, а оттуда — к самому Махачеву. Так, следствие установило, что с 2014 по 2018 год он получил 950 тысяч рублей. Именно по этому эпизоду пока будет идти суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU