На Ставрополье торговые сети пополняют запас продуктов питания

27 Март 2020 2020-03-27T11:21:05+03:00

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Торговые сети Ставрополья пополняют товарный запас продуктов питания и увеличивают заявки на доставке этих товаров.

Сейчас обстановка с продуктами питания на потребительском рынке региона остаётся нормальной.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе правительства края, районы и округа Ставрополья обеспечены необходимым запасом продовольствия.

Напомним, ранее губернатор Ставрополья распорядился ввести беспрецедентный для края режим карантина из-за коронавируса. С 6.00 утра 28 марта до 6.00 утра 6 апреля закрываются: все кафе и рестораны, фитнес-центры и бассейны, ночные клубы и аналогичные развлекательные учреждения, торговые центры, рынки и магазины - за исключением продуктовых.

Даже стоматологические кабинеты, кроме тех, где будут оказывать неотложную помощь, уходят на карантин. Работать продолжат аптеки.

ИСТОЧНИК KP.RU