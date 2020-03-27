2020-03-27T11:59:03+03:00
Общество

На Ставрополье в пять раз увеличат производство антисептиков

Как известно, это антисептическое средство может использоваться для обработки поверхностей, предметов и рук
Ася АСРЯН
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Формат — аэрозоли по 250 миллилитров, флаконы по 50 и 250 миллилитровФормат — аэрозоли по 250 миллилитров, флаконы по 50 и 250 миллилитровФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С 30 марта невинномысский химзавод начнёт увеличивать объемы производства антисептиков в пять раз.

По словам замминистра энергетики, промышленности и связи края Дмитрия Макаркина, поставки антисептиков уже налажены во все аптеки Ставрополья. Формат — аэрозоли по 250 миллилитров, флаконы по 50 и 250 миллилитров.

Как известно, это антисептическое средство может использоваться для обработки поверхностей, предметов и рук.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что торговые сети Ставрополья пополняют товарный запас продуктов питания и увеличивают заявки на доставке этих товаров. Сейчас обстановка с продуктами питания на потребительском рынке региона остаётся нормальной.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, районы и округа Ставрополья обеспечены необходимым запасом продовольствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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