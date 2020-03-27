На Ставрополье в пять раз увеличат производство антисептиков
С 30 марта невинномысский химзавод начнёт увеличивать объемы производства антисептиков в пять раз.
По словам замминистра энергетики, промышленности и связи края Дмитрия Макаркина, поставки антисептиков уже налажены во все аптеки Ставрополья. Формат — аэрозоли по 250 миллилитров, флаконы по 50 и 250 миллилитров.
Как известно, это антисептическое средство может использоваться для обработки поверхностей, предметов и рук.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что торговые сети Ставрополья пополняют товарный запас продуктов питания и увеличивают заявки на доставке этих товаров. Сейчас обстановка с продуктами питания на потребительском рынке региона остаётся нормальной.
Как сообщили в пресс-службе правительства края, районы и округа Ставрополья обеспечены необходимым запасом продовольствия.
ИСТОЧНИК KP.RU