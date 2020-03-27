2020-03-27T12:11:10+03:00
Общество

На Ставрополье автоинспекторы спасли водителя с болезнью сердца

Прибывшие на место врачи оказали необходимую помощь мужчине, сделали уколы и дали лекарства
Ася АСРЯН
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Накануне ночью к дежурному наряду ДПС на федеральной автодороге «АстраханьЭлистаСтаврополь» обратился мужчина. Он рассказал, что во время поездки почувствовал себя плохо и попытался самостоятельно вызвать медиков, так как продолжить движение не мог.

По словам ставропольца, он имеет серьезные длительные проблемы с сердцем. Сотовая связь на участке этой автодороги работала плохо. К несчастью, дозвониться спасателям водитель не смог. Пассажиров в автомобиле не было.

Автоинспекторы по радиостанции связались с дежурной частью, которая и направила медиков по указанному адресу.

Прибывшие на место врачи оказали необходимую помощь мужчине, сделали уколы и дали лекарства.

Водителю стало плохо на дороге Ставрополья.

Состояние 38-летнего пациента улучшилось, и он смог продолжить движение. Уже из дома автолюбитель позвонил в дежурную часть и сообщил, что добрался благополучно и чувствует себя хорошо. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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