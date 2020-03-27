На Ставрополье ввели жесткие ограничительные меры из-за коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T16:24:09+03:00

Сейчас обстановка с продуктами питания на потребительском рынке региона остаётся нормальной Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

Такого жители Ставрополья вряд ли встречали: торгово-развлекательные центры, косметологические салоны, спортивно-оздоровительные клубы закроются с 28 марта.

На Ставрополье с 28 марта закрывают парки, рестораны и ТРЦ из-за коронавируса 00:00 00:00

Такие беспрецедентные меры глава региона принял во исполнение указа президента страны «Об объявлении в РФ нерабочих дней» в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Запрет продлится с 28 марта по 6 апреля, - сообщил Владимир Владимиров на своей странице в соцсети. В списке временно закрывающихся предприятий — все салоны красоты, бани, сауны и другие подобные учреждения, а также бассейны, аквапарки и другие спортобъекты.

Губернатор Ставрополья меры по коронавирусу.Во исполнение поручений Президента, прозвучавших в обращении к гражданам России в связи с коронавирусом, губернатор Старополья Владимир Владимиров принял принял ряд ограничительных мер

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что торговые сети Ставрополья пополняют товарный запас продуктов питания и увеличивают заявки на доставке этих товаров.

Сейчас обстановка с продуктами питания на потребительском рынке региона остаётся нормальной. Как сообщили в пресс-службе правительства края, районы и округа Ставрополья обеспечены необходимым запасом продовольствия.

ИСТОЧНИК KP.RU