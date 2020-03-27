2020-03-27T16:24:09+03:00
Общество

На Ставрополье ввели жесткие ограничительные меры из-за коронавируса

В регионе закрываются кинотеатры, бассейны, салоны красоты
Ася АСРЯН
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Сейчас обстановка с продуктами питания на потребительском рынке региона остаётся нормальнойСейчас обстановка с продуктами питания на потребительском рынке региона остаётся нормальнойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Такого жители Ставрополья вряд ли встречали: торгово-развлекательные центры, косметологические салоны, спортивно-оздоровительные клубы закроются с 28 марта.

На Ставрополье с 28 марта закрывают парки, рестораны и ТРЦ из-за коронавируса

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Такие беспрецедентные меры глава региона принял во исполнение указа президента страны «Об объявлении в РФ нерабочих дней» в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Запрет продлится с 28 марта по 6 апреля, - сообщил Владимир Владимиров на своей странице в соцсети. В списке временно закрывающихся предприятий — все салоны красоты, бани, сауны и другие подобные учреждения, а также бассейны, аквапарки и другие спортобъекты.

Губернатор Ставрополья меры по коронавирусу.Во исполнение поручений Президента, прозвучавших в обращении к гражданам России в связи с коронавирусом, губернатор Старополья Владимир Владимиров принял принял ряд ограничительных мер

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что торговые сети Ставрополья пополняют товарный запас продуктов питания и увеличивают заявки на доставке этих товаров.

Сейчас обстановка с продуктами питания на потребительском рынке региона остаётся нормальной. Как сообщили в пресс-службе правительства края, районы и округа Ставрополья обеспечены необходимым запасом продовольствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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