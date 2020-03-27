Губернатор отметил поступок ставропольчанки с диагнозом коронавирус

27 Март 2020 2020-03-27T13:55:58+03:00

На Ставрополье три тысячи человек проверили на коронавирус Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Глава региона еще раз напомнил землякам о профилактике, которая важна в данный момент

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Губернатор Ставрополья отметил поступок жительницы региона, у которой накануне подтвердился коронавирус. Напомним, что девушка на днях вернулась из Франции. Бдительная землячка без контроля и напоминаний ушла на карантин:

На Ставрополье с 28 марта закрывают парки, рестораны и ТРЦ из-за коронавируса 00:00 00:00

- Как положено сегодня делать каждому, кто был в зарубежной поездке. Именно эта мера, добровольная самоизоляция, очень нужна, чтобы бороться с распространением инфекции, - считает Владимир Владимиров.

На своей странице в Инстаграме глава региона поблагодарил ставропольчанку за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. И написал, что «пусть её поступок будет примером остальным». - Я желаю девушке скорейшего выздоровления! Как и всем, кто сейчас находится на лечении, -обратился лидер Ставрополья к больным пациентам, напомнив о профилактике.

ИСТОЧНИК KP.RU