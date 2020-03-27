В Ставрополе впервые выполнили операцию в очках дополнительной реальности

27 Март 2020 2020-03-27T14:04:42+03:00

Возможно, уже скоро очки дополненной реальности на голове у хирурга станут столь же неотъемлемым элементом как головной убор и медицинская маска

Доктор прямо во время работы получал полную картинку: результаты всех исследований, снимки, данные МРТ, КТ, дополнял свои знания

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В Ставропольской краевой клинической больнице хирурги сделали аутопластику пациенту, ранее получившему травму во время футбольного матча.

За операционный стол травматолого-ортопедического отделения встал Евгений Коновалов. Использование необычного для медицины девайса - очков дополненной реальности на голове у хирурга, позволило сократить время операции почти на полчаса.

Более того, доктор прямо во время работы получал полную картинку: результаты всех исследований, снимки, данные МРТ, КТ, дополнял свои знания.

Уникальное программное обеспечение позволяет выводить на экран все, что хирургу необходимо в предоперационном планировании.

Новое программное обеспечение расширяет границы для обучения, работу врача оно покажет его же глазами, позволит получить подсказку от более опытного коллеги в режиме реального времени прямо в операционной.

Возможно, уже скоро очки дополненной реальности на голове у хирурга станут столь же неотъемлемым элементом как головной убор и медицинская маска.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья отметил поступок жительницы региона, у которой накануне подтвердился коронавирус. Напомним, что девушка на днях вернулась из Франции. Бдительная землячка без контроля и напоминаний ушла на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU