На Ставрополье из-за контрафактного вентиля на теплоэлектростанции погиб рабочий

27 Март 2020 2020-03-27T14:41:02+03:00

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Инцидент произошёл вечером 22 ноября 2019 года В Изобильненском округе. Там в здании теплоэлектростанции на одном из предприятий Изобильного из-за разрушения запорного вентиля на паровом котле рабочий получил травмы. Несчастный скончался на месте происшествия.

При расследовании этого инцидента на производстве выяснилось, что установленные на паровом котле запорные вентили на заводе не выпускались, то есть - контрафактные.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следователи назначили экспертизы. Сейчас правоохранители допрашивают свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU