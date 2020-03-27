В Ставрополе 28 марта развернется ярмарка выходного дня
Горожанам предложат сезонные фрукты, овощи, а также бакалейные товары, колбасные изделия от местных производителей
Фото: пресс-служба администрации краевого центра
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В Ставрополе 28 марта откроется ярмарка выходного дня. Она развернётся по адресу: ул. Ленина 328\11. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.
Жителям Ставрополя предложат сезонные фрукты, овощи, а также бакалейные товары, колбасные изделия от местных производителей.
Ранее «Комсомолка» писала, что в региональном индустриальном парке в Невинномысске построят современный завод по производству сушеных овощей и фруктов. Стоимость проекта превышает 100 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU