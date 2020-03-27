В Ставрополе 28 марта развернется ярмарка выходного дня

27 Март 2020 2020-03-27T15:39:33+03:00

Горожанам предложат сезонные фрукты, овощи, а также бакалейные товары, колбасные изделия от местных производителей

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В Ставрополе 28 марта откроется ярмарка выходного дня. Она развернётся по адресу: ул. Ленина 328\11. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Жителям Ставрополя предложат сезонные фрукты, овощи, а также бакалейные товары, колбасные изделия от местных производителей.

Ранее «Комсомолка» писала, что в региональном индустриальном парке в Невинномысске построят современный завод по производству сушеных овощей и фруктов. Стоимость проекта превышает 100 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU