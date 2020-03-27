"Собакам нечего есть!": в Ставрополе приют для животных терпит бедствие из-за коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T15:59:50+03:00

Все, кто помогали, ушли на карантин [видео]

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Ставропольский приют для бездомных животных "Лучший друг" бросает клич о помощи! "Собакам нечего есть!", - убиваются волонтеры. - "Приюту срочно нужен запас корма, без поддержки нам не выжить".

Все, кто помогали, ушли на карантин. Не привозят остатки каш и супа с общепита школ - все закрыты на внеплановые каникулы. Представить страшно, что может произойти, если животных никто не спасет от голода.

- Если вы готовы нам помочь, но в силу обстоятельств не можете привези, вы можете заказать корм у наших партнеров для приюта "Лучший Друг" с доставкой. Если доставки нет, наш водитель заберет корм, - рассказывает главный волонтер приюта Валентина. - Даже небольшой пакет корма поможет одной собаке прожить день, поддержит ее здоровье!

Приют находится в Северо-западной части Ставрополя, на проспекте Кулакова, 9в к1. Работает с 10.00 до 17.00. Про магазины-партнеры и необходимое животным можно лично узнать у Валентины по номеру телефона: 8-928-316-39-65

Или можно отправить любую сумму на покупку еды. Оставляем номер карты волонтера Валентины: 5469 6000 3467 0000 (Валентина Александровна К).

"Комсомолка" в приюте для бездомных: животные смотрят как голодные дети!.

ИСТОЧНИК KP.RU