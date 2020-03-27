На Ставрополье подешевели мясо баранины и подсолнечное масло

27 Март 2020 2020-03-27T16:04:12+03:00

Поднялись цены на капусту, рыбу мороженую, свинину, яблоки, чай, куриное яйцо, хлебобулочные изделия из пшеничной муки

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По данным Управления Федеральной службы госстатистики по СКФО, за последнюю неделю в крае снизились на мясо баранины и на подсолнечное масло.

Также упали цены на говядину и соль.

Не изменилась стоимость хлеба из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки, молока и пшеничной муки. Зато за неделю подорожали: сахар, лук, вермишель, куры, картофель и морковь.

Поднялись цены на капусту, рыбу мороженую, свинину, яблоки, чай, куриное яйцо, хлебобулочные изделия из пшеничной муки.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе 28 марта откроется ярмарка выходного дня. Она развернётся по адресу: ул. Ленина 328\11. Жителям города предложат сезонные фрукты, овощи, а также бакалейные товары, колбасные изделия от местных производителей.

ИСТОЧНИК KP.RU