Глава Ставрополя рассказал о работе садиков и МФЦ на карантине

27 Март 2020 2020-03-27T16:31:09+03:00

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Мэр Ставрополя Андрей Джатдоев рассказал у себя в соцсетях, что на время карантина с 28 марта по 6 апреля в городе будут работать в штатном режиме все социальные службы и транспорт. Также будут работать 8 детских садов города, а МФЦ - вести прием документов только по предварительной записи. Еще для пожилых людей открыт Центр помощи ежедневно с 08.00 до 22.00 часов, куда нужно звонить по многоканальному телефону: 56-08-52.

Мэр Ставрополя - про работу соцучреждений на карантине.

- Вчера я посмотрел, как в небольшом итальянском городке за неделю умерло почти половина проживающих там стариков. Сегодня в Ставрополе живут 55 тысяч пенсионеров. Мы никогда себе такого не простим. Найдем силы и возможности, чтобы с пониманием отнестись к тем мерам, которые призваны сохранить всем здоровье, - обратился к горожанам глава краевого центра Андрей Джатдоев.

Мэр подчеркнул, что "время карантина — это не отдых". И надо оставаться дома. И не выходить на улицы без особой необходимости.

На Ставрополье с 28 марта закрывают парки, рестораны и ТРЦ из-за коронавируса 00:00 00:00

Напомним, с 28 марта по 6 апреля во всем крае закрываются все рестораны, кафе, фитнес-клубы, ночные клубы, бассейны, ТЦ и магазины с рынками, кроме продуктовых.

ИСТОЧНИК KP.RU