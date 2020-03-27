В Ставропольском крае могут снизить цены на интернет
Льготы для абонентов связи планируют запустить с 28 марта. По инициативе губернатора Ставрополья операторы мобильной связи и провайдеры цифровых услуг должны снизить цены.
— Основная задача на данный момент — это временно предоставить интернет-траффик по сниженной цене. Этот вопрос скоро будем обсуждать с руководством компаний, — сообщил министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шульженко.
Кроме того, компании подготовили специальные предложения для абонентов.
В числе индивидуальных предложений — увеличение скорости соединения, расширение пакетов минут, предоставление льгот на услуги и сервисы на время карантинной недели.
Кстати, за последнюю неделю в Ставропольском крае подешевели мясо баранины и подсолнечное масло. Зато поднялись цены на капусту, рыбу мороженую, свинину, яблоки, чай, куриное яйцо, хлебобулочные изделия из пшеничной муки.
ИСТОЧНИК KP.RU