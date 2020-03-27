В Ставропольском крае могут снизить цены на интернет

27 Март 2020 2020-03-27T16:36:34+03:00

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Льготы для абонентов связи планируют запустить с 28 марта. По инициативе губернатора Ставрополья операторы мобильной связи и провайдеры цифровых услуг должны снизить цены.

— Основная задача на данный момент — это временно предоставить интернет-траффик по сниженной цене. Этот вопрос скоро будем обсуждать с руководством компаний, — сообщил министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шульженко.

Кроме того, компании подготовили специальные предложения для абонентов.

В числе индивидуальных предложений — увеличение скорости соединения, расширение пакетов минут, предоставление льгот на услуги и сервисы на время карантинной недели.

Кстати, за последнюю неделю в Ставропольском крае подешевели мясо баранины и подсолнечное масло. Зато поднялись цены на капусту, рыбу мороженую, свинину, яблоки, чай, куриное яйцо, хлебобулочные изделия из пшеничной муки.

ИСТОЧНИК KP.RU