На Ставрополье поймали пьяного водителя такси

27 Март 2020 2020-03-27T16:51:17+03:00

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В Ставропольском крае автоинспекторы лишат прав 56-летнего таксиста за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Внимание сотрудников ГИБДД мужчина привлек, когда чуть не столкнулся со встречной машиной. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в Грачевском районе. Ночью наряд ДПС заметил машину, которая странно виляла и чуть не врезалась в встречный автомобиль. По громкой связи инспекторы остановили водителя.

- За рулем оказался 56-летний мужчина, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения: невнятно разговаривал и едва держался на ногах, - сказано в сообщении.

На месте мужчина прошел тест, устройство показало более 1,3 промилле. Это считается сильной степенью опьянение. Таксист с результатами согласился:

- А чего мне проходить? - говорил он. - Зачем оно мне надо, если я выпил? Застукали вы меня, ребята.

Таксиста поймали пьяным за рулем.Видео: ГИБДД Ставрополья

В отношении водителя составили административный протокол, по которому он нарушил первую часть 12.8 статьи КоАП РФ. Мужчине грозит лишение прав от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Машину поместили на специализированную стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU