На Ставрополье поймали пьяного водителя такси
В Ставропольском крае автоинспекторы лишат прав 56-летнего таксиста за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Внимание сотрудников ГИБДД мужчина привлек, когда чуть не столкнулся со встречной машиной. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
Инцидент произошел в Грачевском районе. Ночью наряд ДПС заметил машину, которая странно виляла и чуть не врезалась в встречный автомобиль. По громкой связи инспекторы остановили водителя.
- За рулем оказался 56-летний мужчина, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения: невнятно разговаривал и едва держался на ногах, - сказано в сообщении.
На месте мужчина прошел тест, устройство показало более 1,3 промилле. Это считается сильной степенью опьянение. Таксист с результатами согласился:
- А чего мне проходить? - говорил он. - Зачем оно мне надо, если я выпил? Застукали вы меня, ребята.
Таксиста поймали пьяным за рулем.Видео: ГИБДД Ставрополья
В отношении водителя составили административный протокол, по которому он нарушил первую часть 12.8 статьи КоАП РФ. Мужчине грозит лишение прав от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Машину поместили на специализированную стоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU