На Ставрополье ожидается резкое похолодание до минус пяти

27 Март 2020 2020-03-27T17:22:39+03:00

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В Ставропольском крае резко похолодает. По информации Гидрометрцентра, ночью и утром в регионе температура будет падать до минус пяти градусов.

- В период с 1 по 2 апреля 2020 года в ночные и утренние часы местами в Ставропольском крае ожидаются понижение температуры в воздухе до минус одного-пяти градусов, - сказано в сообщении .

Кроме того, в Ставропольском крае выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега. Погода начнет портиться еще в субботу: в крае будут дуть сильные ветра до 23 метров в секунду.

В воскресенье в южной части региона прольет мелкий дождь. Температура днем колеблется от 12 до 17 градусов тепла, а ночью - от минус трех до плюс пяти. В Ставрополе без существенных осадков, воздух прогреется до 15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU