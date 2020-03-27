Глава Ставропольского края присоединился к модному флешмобу

27 Март 2020 2020-03-27T17:43:29+03:00

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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров принял участие в популярном флешмобе "Спасибо врачам", который запустила "Единая Россия". В посте глава края назвал профессию медиков "благородной".

- Хочу сказать огромное спасибо всем, кто сейчас защищает самое дорогое - здоровье людей. Мы верим в ваш профессионализм, ваш опыт, вашу чуткость. У вас – самая благородная профессия. Пожалуйста, берегите себя. И будьте здоровы! - написал Владимиров.

vladimirvladimirov5807 Пост Владимира Владимирова

Флешмоб "Спасибо врачам" запустил депутат Московской областной думы и олимпийский чемпион Александр Легков, сказано в сообщении на сайте "Единой России". Акцию тут же подхватили видные политики, среди которых - секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, его заместители Сергей Перминов и Евгений Ревенко, депутаты Государственной Думы Анатолий Выборный, Сергей Пахомов и другие.

- В это тяжелое время медики придают нам уверенность, что все будет хорошо, - написал на своей странице Легков.

ИСТОЧНИК KP.RU