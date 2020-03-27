На Ставрополье из-за коронавируса перенесли ЕГЭ

27 Март 2020 2020-03-27T18:02:22+03:00

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Минпросвещения России приняло решение перенести основной срок сдачи ЕГЭ. Экзамены начнутся с 8 июня, информирует пресс-служба министерства. В ведомстве также сообщили, что переносятся сроки и ОГЭ. Так, для выпускников 9-х классов экзамены стартуют 9 июня.

Сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и скоро опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов страны.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что колледжи и вузы Ставрополья с 21 марта закрываются, студентов переводят на дистанционное обучение. Напомним, что все детские сады края будут открыты во время нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года.

Кроме этого, не закроются медучреждения и аптеки, торговые сети и спасательные службы. Такой указ утвердили во время заседания регионального координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU