2020-03-27T20:00:56+03:00
Общество

Ставропольский край закупит партию аппаратов искусственной вентиляции легких

Жителей региона просят воздержаться от пребывания в общественных местах
Ася АСРЯН
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На 27 марта 2020 года ситуация по коронавирусу на Ставрополье остается стабильнойНа 27 марта 2020 года ситуация по коронавирусу на Ставрополье остается стабильнойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Все инфекционные стационары Ставрополья, где есть реанимационные койки, обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких.

Однако, учитывая сегодняшнюю обстановку, регион закупит новую партию. Об этом сообщила замминистра здравоохранения края Ольга Дроздецкая.

Она также призвала ставропольцев начиная с 28 марта воздержаться от пребывания в общественных местах, тесных контактов.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что такие беспрецедентные меры глава региона принял во исполнение указа президента страны «Об объявлении в РФ нерабочих дней» в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Запрет продлится с 28 марта по 6 апреля, - сообщил Владимир Владимиров на своей странице в соцсети.

В списке временно закрывающихся предприятий — все салоны красоты, бани, сауны и другие подобные учреждения, а также бассейны, аквапарки и другие спортобъекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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