На Ставрополье первая заболевшая коронавирусом близка к выздоровлению

28 Март 2020 2020-03-28T09:57:28+03:00

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Ставропольский минздрав сообщил об улучшении состояния первой заболевшей коронавирусной инфекцией в Ставропольском крае. Состояние Ирины Санниковой значительно улучшилось. В скором времени ее планируют выписать, если не произойдет никакого форс-мажора.

Напомним, первой пациенткой с подтвержденным диагнозом "коронавирус" стала теперь уже бывший главный инфекционист региона Ирина Санникова. С 6 по 9 марта женщина была в Испании, но после возвращения в регион не ушла на карантин на 14 дней, а вышла на работу - проводила совещания в минздраве, вела занятия в Медуниверситете. Через неделю у нее подскочила температура и началось воспаление легких. У Санниковой выявили COVID-19. Врач заразила троих человек. Все они находятся в изоляции в инфекционной больнице. Болезнь протекает у них легко.

Общее число заболевших в регионе - 5. Коронавирус также был обнаружен у человека, вернувшегося недавно из Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU