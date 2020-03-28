В Дагестане из-за коронавируса введен карантин до 5 апреля
Запрещены массовые мероприятия
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В Дагестане с сегодняшнего дня действует запрет на проведения массовых мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса. Также будут закрыты точки розничных продаж, за исключением продовольственных магазинов и аптек. Не будут работать салоны красоты, торговые центры, бассейны, бани, рынки, закроются кафе и рестораны. Ограничительные меры будут действовать до 5 апреля. Об этом сообщил глава республики Владимир Васильев.
ИСТОЧНИК KP.RU