2020-03-28T15:12:57+03:00
Общество

На Ставрополье магазин поймали на нарушении карантина

Об этом сообщил губернатор
Виталий КЛИМОВ
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С сегодняшнего дня в Ставропольском крае постановлением правительства закрыты торговые центры, магазины, кроме продуктовых, рестораны, бары, кафе и много другое. Ограничения будут действовать до 5 апреля. Однако не все магазины выполнили постановление. Один из них - в Красногвардейском районе. Очевидец снял на фото призыв к покупателям приходить 28 марта и покупать товары с 20-процентной скидкой. На это обратил внимание губернатор Ставрополья, опубликовавший фото в своем Instagram.

- Это недопустимо, мы с ситуацией обязательно разберемся и наведём порядок, - написал глава региона и попросил всех игнорировать подобные торговые точки, "если у них хватает совести рисковать нашим здоровьем".

ИСТОЧНИК KP.RU

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