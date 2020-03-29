На Ставрополье мужчина заработал на инвалидности больше миллиона рублей

29 Март 2020 2020-03-29T09:17:57+03:00

Изменить размер текста: A A

61-летний житель Апанасенковского района предоставил в государственное учреждение недостоверную информацию об инвалидности.

На основании подложных документов он незаконно получал пенсию по инвалидности.

Всего ему выплатили одного миллиона рублей. В отделе внутренних дел он признался в содеянном.

Против жителя поселка Водного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», информирует пресс-служба МВД России по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU