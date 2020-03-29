На Ставрополье мужчина заработал на инвалидности больше миллиона рублей
Злоумышленник пользовался фальшивым документов и незаконно получал выплаты
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61-летний житель Апанасенковского района предоставил в государственное учреждение недостоверную информацию об инвалидности.
На основании подложных документов он незаконно получал пенсию по инвалидности.
Всего ему выплатили одного миллиона рублей. В отделе внутренних дел он признался в содеянном.
Против жителя поселка Водного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», информирует пресс-служба МВД России по Ставрополью.
ИСТОЧНИК KP.RU