2020-03-29T09:45:57+03:00
Общество

В Дагестане из-за коронавируса гостей на свадьбе опрыскивали дезинфицирующими средствами

О том, на какие меры приходится идти дагестанцам, чтобы отметить счастливое событие в «эпоху» вируса
Ася АСРЯН
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Пока один из них капал на руки гостям спиртосодержащий раствор для обработки, другой человек - опрыскивал дагестанцев антисептикомПока один из них капал на руки гостям спиртосодержащий раствор для обработки, другой человек - опрыскивал дагестанцев антисептикомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане из-за коронавируса гостей на свадьбе опрыскивали дезинфицирующими средствами

О том, на какие меры приходится идти дагестанцам, чтобы отметить счастливое событие в «эпоху» вируса

Необычная свадьба прошла в одном из банкетных залов дагестанского Каспийска. Всех гостей перед входом в ресторан опрыскивали дезинфицирующими средствами. Кроме того, каждый из них обрабатывал руки спиртосодержащим раствором. Свадебный видеоролик взорвал сеть.

Известно, что торжество состоялось 27 марта. Как рассказали представители ресторана, у входа стояли парень с девушкой в медицинских масках и халатах.

Пока один из них капал на руки гостям спиртосодержащий раствор для обработки, другой человек - опрыскивал дагестанцев антисептиком. На этом противовирусные меры не закончились: у всех входящих в зал измеряли температуру тела бесконтактным термометром.

По словам сотрудников торжественного зала, перед свадьбой они позвонили медикам, спросили, что и как лучше делать, пишет «АиФ Дагестан».

Как дагестанцы проводят свадьбу в эпоху коронавируса.

- Что они нам посоветовали, то мы и сделали, - поделился работник заведения.

Еще одна особенность этой дагестанской свадьбы в эпоху коронавируса - не приглашать родственников старше 65 лет. Также гостей настоятельно просили не приводить с собой детей.

Перед торжеством специалисты обработали все помещения банкетного зала дезинфицирующими средствами. А когда они узнали, что принят указ о том, что с 30 марта по 5 апреля нельзя проводить свадьбы. Согласно этому указу, приостановили работу ресторана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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