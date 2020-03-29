На Ставрополье девушка ловко обманула покупателя процессора

29 Март 2020 2020-03-29T09:58:28+03:00

Мужчина перевел на карту продавца деньги, но товар так и не получил

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Житель Советского городского округа захотел купить компьютерную технику и на сайте бесплатных объявлений стал переписываться с продавцом.

Договорившись о сделке, ставрополец перевёл оплату на банковскую карту продавца. Однако тот обязательств по поставке товара не выполнил.

Расстроенный мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. Злоумышленницей оказалась 29-летняя жительница Минеральных Вод.

В отделе полиции она призналась в содеянном, информирует пресс-служба МВД России по Ставрополью.

Выяснилось, что девушка разместила объявление о продаже процессора, не имея его в наличии. Полученные от потерпевшего деньги она уже успела потратить.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU