На Ставрополье девушка ловко обманула покупателя процессора
Житель Советского городского округа захотел купить компьютерную технику и на сайте бесплатных объявлений стал переписываться с продавцом.
Договорившись о сделке, ставрополец перевёл оплату на банковскую карту продавца. Однако тот обязательств по поставке товара не выполнил.
Расстроенный мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. Злоумышленницей оказалась 29-летняя жительница Минеральных Вод.
В отделе полиции она призналась в содеянном, информирует пресс-служба МВД России по Ставрополью.
Выяснилось, что девушка разместила объявление о продаже процессора, не имея его в наличии. Полученные от потерпевшего деньги она уже успела потратить.
Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU