В Ставрополе родителей просят внимательнее следить за детьми во время каникул

29 Март 2020 2020-03-29T10:22:28+03:00

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Сотрудники Госавтоинспеции Ставрополья настоятельно рекомендуют родителям внимательнее относиться к детям во время каникул. Видеообращение в соцсети опубликовал губернатор края.

По их словам, чтобы вынужденные каникулы прошли максимально безопасно, мамы и папы должны знать, «где сейчас находится их ребенок».

Также сотрудник Госавтоинспекции еще раз посоветовал жителя региона по возможности реже выходить в места массового скопления людей. Вместо этого – больше времени проводить дома, следя за детьми.

Просьба быть внимательнее относится не только к родителям, но и тем, кто за рулем. «Ваша безопасность» - жизнь наших детей, - об этом написал в своем Инстаграм губернатор Владимир Владимиров.

Ставропольцев просят внимательнследить за детьми во время каникул.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье каникулы продлятся три недели - с 23 марта по 12 апреля. Родителям школьников порекомендовали пользоваться «Российской электронной школой».

ИСТОЧНИК KP.RU