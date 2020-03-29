В Ставрополе собственников земельных участков просят соблюдать правила пожарной безопасности
В Ставрополе в Октябрьском района выжжено 10 га сухой растительности. На месте дежурили пожарные и спасатели.
Как сообщили в пресс-службе администрации краевого центра, плановое выжигание с соблюдением всех мер пожарной безопасности позволяет снизить риски перехода огня с полей на садовые товарищества.
Основная причина пожаров - человеческий фактор.
Собственники и пользователи земельных участков несвоевременно косят траву, убирают территории, любители пикников и шашлыков не соблюдают меры безопасности.
Всех собственников и пользователей земельных участков призывают соблюдать основные правила пожарной безопасности.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сотрудники Госавтоинспеции Ставрополья настоятельно рекомендуют родителям внимательнее относиться к детям во время каникул. Видеообращение в соцсети опубликовал губернатор края.
По их словам, чтобы вынужденные каникулы прошли максимально безопасно, мамы и папы должны знать, «где сейчас находится их ребенок».
ИСТОЧНИК KP.RU