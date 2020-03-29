В Ставрополе собственников земельных участков просят соблюдать правила пожарной безопасности

29 Март 2020 2020-03-29T10:34:32+03:00

Горожане несвоевременно косят траву, убирают территории, любители пикников и шашлыков не соблюдают меры безопасности

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В Ставрополе в Октябрьском района выжжено 10 га сухой растительности. На месте дежурили пожарные и спасатели.

Как сообщили в пресс-службе администрации краевого центра, плановое выжигание с соблюдением всех мер пожарной безопасности позволяет снизить риски перехода огня с полей на садовые товарищества.

Основная причина пожаров - человеческий фактор.

Собственники и пользователи земельных участков несвоевременно косят траву, убирают территории, любители пикников и шашлыков не соблюдают меры безопасности.

Всех собственников и пользователей земельных участков призывают соблюдать основные правила пожарной безопасности.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сотрудники Госавтоинспеции Ставрополья настоятельно рекомендуют родителям внимательнее относиться к детям во время каникул. Видеообращение в соцсети опубликовал губернатор края.

По их словам, чтобы вынужденные каникулы прошли максимально безопасно, мамы и папы должны знать, «где сейчас находится их ребенок».

ИСТОЧНИК KP.RU