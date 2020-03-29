2020-03-29T10:49:37+03:00
Общество

В Ставрополе аптеку защитили от коронавируса полиэтиленовой пленкой

Провизоры просят клиентов оплачивать картой
Ася АСРЯН
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Фото: vk.com/26stavФото: vk.com/26stav
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Бдительные сотрудники защитили аптеку от коронавируса, замотав кассу полиэтиленовой плёнкой. Фото адаптированного к «выходной» неделе прилавка разлетелось по соцсетям.

Автор снимка объясняет, что оплату просят произвести по карте. Причём терминал подносится к стеклу, то есть с банковской картой не соприкасается.

Горожане в комментариях отметили, что провизоры серьёзно подошли к вопросу и постарались максимально обезопасить себя и клиентов от угрозы возможного распространения коронавируса.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала о необычной свадьбе в Дагестане в «эпоху» коронавируса. Там всех гостей перед входом в ресторан опрыскивали дезинфицирующими средствами. Кроме того, каждый из них обрабатывал руки спиртосодержащим раствором. Свадебный видеоролик взорвал сеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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