2020-03-29T11:04:45+03:00
Общество

На Ставрополье торговые центры, салоны красоты, кафе закрылись на карантин по распоряжению губернатора

Для тех, кто свои интересы ставит выше безопасности и здоровья людей, предусмотрены серьезные штрафные санкции
Ася АСРЯН
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Дополнительные меры начали действовать в субботу 28 марта с 06:00. Ограничения введены пока до 6 апреля, а далее в зависимости от развития ситуацииДополнительные меры начали действовать в субботу 28 марта с 06:00. Ограничения введены пока до 6 апреля, а далее в зависимости от развития ситуацииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В первый день действия постановления губернатора по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в регионе прошли рейды по контролю за исполнением этих предписаний.

выяснилось, что ставропольский бизнес относится к ограничительным мерам со всей ответственностью и четко выполняет предписания.

Дополнительные меры начали действовать в субботу 28 марта с 06:00. Ограничения введены пока до 6 апреля, а далее в зависимости от развития ситуации.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что введенные в крае предписания ограничивают проведение любых мероприятий, предполагающих массовое скопления людей, посещение гражданами парков, площадей, музеев, выставок, библиотек, клубов, концертных залов, кинотеатров, детских кружков и секций, игровых комнат, развлекательных центров, кальянных и т.д.

Временно должна быть приостановлена работа предприятий общепита, объектов розничной торговли, рынков, за исключением продовольственных рынков, аптек, магазинов, реализующих продовольствие и предметы первой необходимости или продающих товары дистанционно.

До 6 апреля прекращают работу салоны красоты, косметические и СПА-салоны, солярии, бани, сауны, бассейны, фитнес-центры, аквапарки и иных физкультурно-спортивные объекты и т.д.

МФЦ переходят на дистанционное обслуживание или оказывают услуги по предварительной записи. Стоматологии временно лечат зубы только в случае экстренной или неотложной форме.

Для тех, кто свои интересы ставит выше безопасности и здоровья людей, предусмотрены серьезные штрафные санкции. Вместе с тем, бизнес сегодня не дает повода воспользоваться этими мерами

ИСТОЧНИК KP.RU

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