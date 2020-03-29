В Ставропольском крае наладят выпуск многоразовых масок
На Ставрополье прорабатывают вопрос выпуска лицевых масок и поставок их в сеть розничной торговли региона. Об этом сообщил министр энергетики, промышленности и связи Виталий Шульженко.
Сейчас идёт единая закупка масок на страну. Скоро производство этого продукта легкой промышленности планируется локализовать и в нашем крае. Так как не секрет, что сейчас растёт спрос на эту продукцию.
Уже успешно прошли переговоры со швейными организациями края, способными оперативно наладить выпуск продукции. "КП-Северный Кавказ" подчеркнули, что речь идет только о многоразовых масках, которые используются в быту. Об этом информирует пресс-служба Минздрава края.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в пять раз увеличат производство антисептиков.
По словам замминистра энергетики, промышленности и связи края Дмитрия Макаркина, поставки антисептиков уже налажены во все аптеки Ставрополья. Формат — аэрозоли по 250 миллилитров, флаконы по 50 и 250 миллилитров.
Как известно, это антисептическое средство может использоваться для обработки поверхностей, предметов и рук.
ИСТОЧНИК KP.RU