2020-03-29T11:59:25+03:00
Общество

В Ставропольском крае наладят выпуск многоразовых масок

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в регионе в пять раз увеличат производство антисептиков
Ася АСРЯН
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Представители Минпрома уже провели переговоры со швейными организациями края, способными быстро наладить выпуск продукцииПредставители Минпрома уже провели переговоры со швейными организациями края, способными быстро наладить выпуск продукцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье прорабатывают вопрос выпуска лицевых масок и поставок их в сеть розничной торговли региона. Об этом сообщил министр энергетики, промышленности и связи Виталий Шульженко.

Сейчас идёт единая закупка масок на страну. Скоро производство этого продукта легкой промышленности планируется локализовать и в нашем крае. Так как не секрет, что сейчас растёт спрос на эту продукцию.

Уже успешно прошли переговоры со швейными организациями края, способными оперативно наладить выпуск продукции. "КП-Северный Кавказ" подчеркнули, что речь идет только о многоразовых масках, которые используются в быту. Об этом информирует пресс-служба Минздрава края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в пять раз увеличат производство антисептиков.

По словам замминистра энергетики, промышленности и связи края Дмитрия Макаркина, поставки антисептиков уже налажены во все аптеки Ставрополья. Формат — аэрозоли по 250 миллилитров, флаконы по 50 и 250 миллилитров.

Как известно, это антисептическое средство может использоваться для обработки поверхностей, предметов и рук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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