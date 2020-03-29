В Ставрополе рассказали о нарастании угрозы коронавируса в стране
Глава краевого центра Андрей Джатдоев вышел на связь с горожанами, чтобы рассказать, как прошёл первый день внеплановых каникул в Ставрополе.
Напомним, что введенные в крае предписания ограничивают проведение любых мероприятий, предполагающих массовое скопления людей, посещение гражданами парков, площадей, музеев, выставок, библиотек, клубов, концертных залов, кинотеатров, детских кружков и секций, игровых комнат, развлекательных центров, кальянных и т.д.
Градоначальник поблагодарил ставропольцев за сознательность и проявленную дисциплину.
При этом мэр заявил, что угроза распространения коронавируса в России будет нарастать:
- С 30 марта закрывается государственная граница РФ. Минобороны в экстренном порядке строит 16 медицинских центров по всей стране. О чем это говорит? О том, что угроза распространения коронавируса не просто миновала, она нарастает, - сообщил Андрей Джатдоев на своей странице в Инстаграм.
Глава Ставрополя призывает горожан оставаться дома.
ИСТОЧНИК KP.RU