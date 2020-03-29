В Ставрополе рассказали о нарастании угрозы коронавируса в стране

29 Март 2020 2020-03-29T11:53:30+03:00

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Глава краевого центра Андрей Джатдоев вышел на связь с горожанами, чтобы рассказать, как прошёл первый день внеплановых каникул в Ставрополе.

Напомним, что введенные в крае предписания ограничивают проведение любых мероприятий, предполагающих массовое скопления людей, посещение гражданами парков, площадей, музеев, выставок, библиотек, клубов, концертных залов, кинотеатров, детских кружков и секций, игровых комнат, развлекательных центров, кальянных и т.д.

Градоначальник поблагодарил ставропольцев за сознательность и проявленную дисциплину.

При этом мэр заявил, что угроза распространения коронавируса в России будет нарастать:

- С 30 марта закрывается государственная граница РФ. Минобороны в экстренном порядке строит 16 медицинских центров по всей стране. О чем это говорит? О том, что угроза распространения коронавируса не просто миновала, она нарастает, - сообщил Андрей Джатдоев на своей странице в Инстаграм.

Глава Ставрополя призывает горожан оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU