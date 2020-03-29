2020-03-29T12:16:29+03:00
Общество

В Ставрополе тщательно дезинфицируют подъезды многоэтажек

Специалисты несколько раз в сутки мощными растворами протирают панели домофонов, кнопки вызова и остановки лифтов, поручни, а также лестничные перила
Ася АСРЯН
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Лифты, входные группы, окна и т.д. минимум дважды обрабатываются обеззараживающими средствамиЛифты, входные группы, окна и т.д. минимум дважды обрабатываются обеззараживающими средствамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Каждый день в многоквартирных домах Ставрополя проводят тотальную дезинфекцию подъездов. Лифты, входные группы, окна и т.д. минимум дважды обрабатываются обеззараживающими средствами.

Специалисты несколько раз в сутки мощными растворами протирают панели домофонов, кнопки вызова и остановки лифтов, поручни, а также лестничные перила.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава краевого центра Андрей Джатдоев вышел на связь с горожанами, чтобы рассказать, как прошёл первый день внеплановых каникул в Ставрополе.

Градоначальник поблагодарил ставропольцев за сознательность и проявленную дисциплину. При этом мэр заявил, что угроза распространения коронавируса в России будет нарастать

ИСТОЧНИК KP.RU

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