В Чечне подтвердились 4 новых случая заражения коронавирусом

29 Март 2020 2020-03-29T13:36:33+03:00

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В Чечне за сутки подтвердились четыре новых случая заражения коронавирусом. Эти данные опубликовали 29 марта 2020 года на сайте Роспотребнадзора.

Накануне в Грозном министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов рассказал, как от заражения коронавирусом защищается Рамзан Кадыров и другие чиновники Чечни.

По словам Сулейманова, меры распространяются на всех.

- Поверьте, многие из нас с удовольствием удалились бы на карантин. Но, к сожалению, мы не можем себе этого позволить, тем более не может глава республики, который на ежедневной основе постоянно интересуется этим вопросом, - рассказал он.

Также министр добавил, что в республике ограничено число людей, которые с ним могут контактировать в случае наличия температуры, признаков ОРВИ.

В Чечне для соблюдения ограничительных мер, введённых из-за распространяющейся коронавируса, правоохранители проводят рейды, патрулируют районы

ИСТОЧНИК KP.RU