В Чечне подтвердились 4 новых случая заражения коронавирусом
В Чечне за сутки подтвердились четыре новых случая заражения коронавирусом. Эти данные опубликовали 29 марта 2020 года на сайте Роспотребнадзора.
Накануне в Грозном министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов рассказал, как от заражения коронавирусом защищается Рамзан Кадыров и другие чиновники Чечни.
По словам Сулейманова, меры распространяются на всех.
- Поверьте, многие из нас с удовольствием удалились бы на карантин. Но, к сожалению, мы не можем себе этого позволить, тем более не может глава республики, который на ежедневной основе постоянно интересуется этим вопросом, - рассказал он.
Также министр добавил, что в республике ограничено число людей, которые с ним могут контактировать в случае наличия температуры, признаков ОРВИ.
В Чечне для соблюдения ограничительных мер, введённых из-за распространяющейся коронавируса, правоохранители проводят рейды, патрулируют районы
ИСТОЧНИК KP.RU