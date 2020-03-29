В Чечне рассказали, как Кадырова защищают от коронавируса

29 Март 2020 2020-03-29T13:42:20+03:00

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что В Чечне за сутки подтвердились четыре новых случая заражения коронавирусом

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Накануне в Грозном министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов рассказал, как от заражения коронавирусом защищается Рамзан Кадыров и другие чиновники Чечни.

По словам Сулейманова, меры распространяются на всех.

- Поверьте, многие из нас с удовольствием удалились бы на карантин. Но, к сожалению, мы не можем себе этого позволить, тем более не может глава республики, который на ежедневной основе постоянно интересуется этим вопросом, - рассказал он.

Также министр добавил, что в республике ограничено число людей, которые с ним могут контактировать в случае наличия температуры, признаков ОРВИ.

На всех въездах на территорию, где находится Кадыров, выставляются врачебные посты, которые контролируют состояние здоровья людей, которые могут контактировать с ним.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Чечне за сутки подтвердились четыре новых случая заражения коронавирусом. Эти данные опубликовали 29 марта на сайте Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU