В Чечне рассказали, как Кадырова защищают от коронавируса
Накануне в Грозном министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов рассказал, как от заражения коронавирусом защищается Рамзан Кадыров и другие чиновники Чечни.
По словам Сулейманова, меры распространяются на всех.
- Поверьте, многие из нас с удовольствием удалились бы на карантин. Но, к сожалению, мы не можем себе этого позволить, тем более не может глава республики, который на ежедневной основе постоянно интересуется этим вопросом, - рассказал он.
Также министр добавил, что в республике ограничено число людей, которые с ним могут контактировать в случае наличия температуры, признаков ОРВИ.
На всех въездах на территорию, где находится Кадыров, выставляются врачебные посты, которые контролируют состояние здоровья людей, которые могут контактировать с ним.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Чечне за сутки подтвердились четыре новых случая заражения коронавирусом. Эти данные опубликовали 29 марта на сайте Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU