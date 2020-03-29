В Ставрополе городские клумбы украсят 40 тысяч цветов виолы

29 Март 2020 2020-03-29T15:45:58+03:00

В июне их сменят так называемые летники

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В Ставрополе конца этой недели на городские клумбы из теплиц переедут 40 тысяч цветов виолы. Об этом "КП-Северный Кавказ" рассказали в пресс-службе администрации города.

В июне их сменят так называемые летники. Это ковровые растения, бегония, тагетисы и бальзамины. А до самого сентября на цветниках краевой столицы поселятся более 600 тысяч красавцев.

Тем временем в краевом центре каждый день в многоквартирных домах проводят тотальную дезинфекцию подъездов. Лифты, входные группы, окна и т.д. минимум дважды обрабатываются обеззараживающими средствами.

Специалисты несколько раз в сутки мощными растворами протирают панели домофонов, кнопки вызова и остановки лифтов, поручни, а также лестничные перила.

ИСТОЧНИК KP.RU