В Ставрополе к выписке готовят первую пациентку с коронавирусом
Остальные пациенты остаются в инфекционной больнице, в изолированных боксах, под пристальным наблюдением врачей
Фото: скрин программы на АТВ -медиа
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В Ставрополе на следующей неделе готовятся выписывать первую в регионе пациентку с коронавирусом. Об этом рассказал на своей странице в Инстаграм губернатор Владимир Владимиров 29 марта.
Все пациенты остаются в инфекционной больнице, в изолированных боксах, под пристальным наблюдением врачей.
По словам главы региона, для сдерживания распространения коронавируса в крае действуют дополнительные ограничительные меры.
ИСТОЧНИК KP.RU