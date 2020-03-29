2020-03-29T13:51:09+03:00
Общество

В Ставрополе к выписке готовят первую пациентку с коронавирусом

Остальные пациенты остаются в инфекционной больнице, в изолированных боксах, под пристальным наблюдением врачей
Ася АСРЯН
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Фото: скрин программы на АТВ -медиаФото: скрин программы на АТВ -медиа
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В Ставрополе на следующей неделе готовятся выписывать первую в регионе пациентку с коронавирусом. Об этом рассказал на своей странице в Инстаграм губернатор Владимир Владимиров 29 марта.

Все пациенты остаются в инфекционной больнице, в изолированных боксах, под пристальным наблюдением врачей.

По словам главы региона, для сдерживания распространения коронавируса в крае действуют дополнительные ограничительные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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