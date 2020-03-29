В Ставрополе заплатят за добровольную сдачу оружия
Горожане, которые нашли подозрительные предметы, должны сообщить о находке стражам порядка. Сделать это можно, позвонив номеру «112»
Изменить размер текста:
В Ставрополе обсудили реализацию постановления правительства края о выплате вознаграждения людям, которые добровольно сдают незаконно хранящиеся боеприпасы, оружие и взрывчатые вещества.
Горожане, которые нашли подозрительные предметы, должны сообщить о находке полицейским. Сделать это можно, позвонив номеру: «112».
Также в пресс-службе администрации города сообщили, что подробности о содержимом постановления можно узнать в территориальных подразделениях Министерства внутренних дел РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU