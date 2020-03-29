В Ставрополе заплатят за добровольную сдачу оружия

29 Март 2020 2020-03-29T15:01:57+03:00

Горожане, которые нашли подозрительные предметы, должны сообщить о находке стражам порядка. Сделать это можно, позвонив номеру «112»

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В Ставрополе обсудили реализацию постановления правительства края о выплате вознаграждения людям, которые добровольно сдают незаконно хранящиеся боеприпасы, оружие и взрывчатые вещества.

Горожане, которые нашли подозрительные предметы, должны сообщить о находке полицейским. Сделать это можно, позвонив номеру: «112».

Также в пресс-службе администрации города сообщили, что подробности о содержимом постановления можно узнать в территориальных подразделениях Министерства внутренних дел РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU