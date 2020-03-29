2020-03-29T15:48:16+03:00
Общество

Кадыров обещал разорвать цепочку передачи коронавируса

По мнению политика, в Чечню вирус завезли извне безответственные люди, проигнорировавшие все предписания врачей
Ася АСРЯН
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Фото: личная страница главы ЧР Рамзана Кадырова в соцсети ВКФото: личная страница главы ЧР Рамзана Кадырова в соцсети ВК
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Чечне за сутки подтвердились четыре новых случая заражения коронавирусом. Эти данные опубликовали 29 марта 2020 года на сайте Роспотребнадзора.

По мнению Рамзана Кадырова, в Чечню вирус завезли извне безответственные люди, проигнорировавшие все предписания врачей.

- Практика показала, что остановить распространение коронавируса невозможно без решительных и даже жестких мер. Несмотря на неоднократные предупреждения, не все осознают всю глубину надвигающейся опасности.

Напомним, что в республике для соблюдения ограничительных мер, введённых из-за распространяющейся коронавируса, правоохранители проводят рейды, патрулируют районы городов.

В республике для соблюдения ограничительных мер, введённых из-за распространяющейся коронавируса, правоохранители проводят рейды, патрулируют районы городов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В республике для соблюдения ограничительных мер, введённых из-за распространяющейся коронавируса, правоохранители проводят рейды, патрулируют районы городовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Политик добавил, что всем предписано находиться в местах постоянного проживания. На определенное время резко ограничен взъед транспорта и людей в Чечню и в Грозный.

По мнению главы Чечни, эти меры носят временный характер и будут корректироваться в зависимости от развития ситуации.

- Мы разорвём цепочку передачи инфекции! Население с пониманием относится к введению вынужденных ограничений и поддерживает действия властей, - уверен Кадыров.

Ранее в Грозном министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов рассказал, как от заражения коронавирусом защищается Рамзан Кадыров .

На всех въездах на территорию, где находится глава республики, выставляются врачебные посты, которые контролируют состояние здоровья людей, которые могут контактировать с ним.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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