2020-03-29T16:05:34+03:00
Общество

«КП-Северный Кавказ» продолжит выпуски в нерабочую неделю

Ежедневно с вами сайт stav.kp.ru и эфиры радио «Комсомольская правда» (105,7 FM)
Ася АСРЯН
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Корреспонденты приглашают жителей края на ежедневную программу «Тема дня» в 11:00. Узнать последние новости Ставрополья можно будет с 07:30 до 18:30Корреспонденты приглашают жителей края на ежедневную программу «Тема дня» в 11:00. Узнать последние новости Ставрополья можно будет с 07:30 до 18:30Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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«КП-Северный Кавказ» всю нерабочую неделю с 28 марта по 6 апреля продолжит писать новости, выпускать радиопрограммы и газеты по обычному графику.

Узнать оперативную информацию по эпидемической ситуации во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа, а также об актуальных и общественно-значимых новостях можно на сайте: stav.kp.ru.

Радио «Комсомольская правда» в Ставрополе остается со слушателями на частоте 105,7 FM, в регионе КМВ - на частоте 88,8 FM, а также на сайте «Комсомольской правды» https://m.stav.kp.ru/radio/ .

С вами на связи всю нерабочую неделю остаются редакция и рекламный отдел Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С вами на связи всю нерабочую неделю остаются редакция и рекламный отделФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Корреспонденты приглашают жителей края на ежедневную программу «Тема дня» в 11:00. Узнать последние новости Ставрополья можно будет с 07:30 до 18:30.

Газета «Комсомольская правда на Северном Кавказе», как и всегда, выйдет в понедельник, вторник, четверг и пятницу. Это ежедневные выпуски. И, как и всегда, с середины недели, со среды - в продаже наша «Толстушка», еженедельник.

С вами на связи всю нерабочую неделю остаются редакция и рекламный отдел. А на радио, кроме обычных новостных эфиров и федерального вещания, при необходимости корреспонденты будут выходить и по вечерам в 17:00, чтобы поговорить о борьбе с коронавирусом в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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