В Пятигорске прокомментировали слух о коронавирусе

29 Март 2020 2020-03-29T17:21:14+03:00

По состоянию на утро 29 марта новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе нет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Глава города обратился к автору истеричного сообщения в вотцапе

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Жители Пятигорска продолжают получать сообщения о якобы появившихся в городе больных коронавирусом.

- Девушка срывая голос, сегодня рассказывала о тяжелом состоянии в Пятигорске, - поделился глава курорта.

По мнению автора голосового сообщения, в Пятигорске люди заражены коронавирусом. Свою информацию девушка аргументирует тем, что ей это рассказали «родственники-медики».

Мэр города-курорта вышел на связь с жителями Пятигорска и прокомментировал в Инстаграме этот слух. Андрей Скрипник опроверг эту информацию, назвав ее «ложью». Градоначальник подчеркнул, что поведение девушки, распространяющая фейк, попадает под статью Уголовного кодекса.

Сейчас действительно принимаются предупредительные меры для защиты мам и малышей в роддоме и детской больнице. В администрации города сообщили, что на случай неблагоприятного развития ситуации там подготавливаются боксы и аппараты ИВЛ.

В администрации Пятигорска прокомментировали информацию о коронавирусе в городе.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по состоянию на утро 29 марта новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе нет. Подтвержденных фактов заражения по-прежнему – 5.

По словам Владимира Владимирова, все пациенты остаются в инфекционной больнице, в изолированных боксах, под пристальным наблюдением медиков.

Сейчас в режиме самоизоляции в домашних условиях находятся 1782 человека. На карантине в инфекционных стационарах – 74 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU