2020-03-29T17:21:14+03:00
Общество

В Пятигорске прокомментировали слух о коронавирусе

Глава города обратился к автору истеричного сообщения в вотцапе
Ася АСРЯН
Поделиться:
По состоянию на утро 29 марта новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе нетПо состоянию на утро 29 марта новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе нетФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Жители Пятигорска продолжают получать сообщения о якобы появившихся в городе больных коронавирусом.

- Девушка срывая голос, сегодня рассказывала о тяжелом состоянии в Пятигорске, - поделился глава курорта.

По мнению автора голосового сообщения, в Пятигорске люди заражены коронавирусом. Свою информацию девушка аргументирует тем, что ей это рассказали «родственники-медики».

Мэр города-курорта вышел на связь с жителями Пятигорска и прокомментировал в Инстаграме этот слух. Андрей Скрипник опроверг эту информацию, назвав ее «ложью». Градоначальник подчеркнул, что поведение девушки, распространяющая фейк, попадает под статью Уголовного кодекса.

Сейчас действительно принимаются предупредительные меры для защиты мам и малышей в роддоме и детской больнице. В администрации города сообщили, что на случай неблагоприятного развития ситуации там подготавливаются боксы и аппараты ИВЛ.

В администрации Пятигорска прокомментировали информацию о коронавирусе в городе.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по состоянию на утро 29 марта новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе нет. Подтвержденных фактов заражения по-прежнему – 5.

По словам Владимира Владимирова, все пациенты остаются в инфекционной больнице, в изолированных боксах, под пристальным наблюдением медиков.

Сейчас в режиме самоизоляции в домашних условиях находятся 1782 человека. На карантине в инфекционных стационарах – 74 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье театры, библиотеки и музеи начали работу в онлайн-режиме
На Ставрополье ежедневно из-за рубежа возвращаются до 200 человек
На Ставрополье продолжают распространять слухи и фейковые сообщения о коронавирусе
На Ставрополье наказали предпринимателей-нарушителей
В Пятигорске прокомментировали слух о коронавирусе
«КП-Северный Кавказ» продолжит выпуски в нерабочую неделю
Кадыров обещал разорвать цепочку передачи коронавируса
В Ставрополе заплатят за добровольную сдачу оружия
В Ставрополе к выписке готовят первую пациентку с коронавирусом
В Ставрополе городские клумбы украсят 40 тысяч цветов виолы
В Чечне рассказали, как Кадырова защищают от коронавируса
В Чечне подтвердились 4 новых случая заражения коронавирусом
В Ставрополе тщательно дезинфицируют подъезды многоэтажек
В Ставрополе рассказали о нарастании угрозы коронавируса в стране
В Ставропольском крае наладят выпуск многоразовых масок
На Ставрополье торговые центры, салоны красоты, кафе закрылись на карантин по распоряжению губернатора
В Ставрополе аптеку защитили от коронавируса полиэтиленовой пленкой
В Ставрополе собственников земельных участков просят соблюдать правила пожарной безопасности
В Ставрополе родителей просят внимательнее следить за детьми во время каникул
На Ставрополье девушка ловко обманула покупателя процессора
В Дагестане из-за коронавируса гостей на свадьбе опрыскивали дезинфицирующими средствами
На Ставрополье мужчина заработал на инвалидности больше миллиона рублей
На Ставрополье магазин поймали на нарушении карантина
В Чечне подтверждены два новых случая заболевания коронавирусом