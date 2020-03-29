2020-03-29T17:48:12+03:00
Общество

На Ставрополье наказали предпринимателей-нарушителей

Особо предприимчивые бизнесмены разложили в пивном муку, гречку и туалетную бумагу
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба администрации города-курортаФото: пресс-служба администрации города-курорта
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В первый день нерабочей недели глава Железноводска вместе с правоохранителями выявили торговые объекты, которые не осознали необходимости соблюдения каникул.

Как сообщили в пресс-службе администрации города-курорта, среди них: два магазина посуды и одежды, автомойка и свадебный салон. По словам градоначальника, к сожалению, они оказались открытыми.

Правоохранители провели беседу с собственниками этих заведений и передали все материалы в контролирующие органы.

Как сообщил Евгений Моисеев, в городе-курорте будут продолжаться проверки по соблюдению ограничительных мер. В администрации Железноводска добавили, что нередки случаи, когда предприниматели пытаются искусственно подогнать ассортимент под категорию «товары первой необходимости». Так, сегодня в одной из пивных округа на полках появилась мука, гречка и туалетная бумага.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава краевого центра Андрей Джатдоев вышел на связь с горожанами, чтобы рассказать, как прошёл первый день внеплановых каникул в Ставрополе.

Напомним, что введенные в крае предписания ограничивают проведение любых мероприятий, предполагающих массовое скопления людей, посещение гражданами парков, площадей, музеев, выставок, библиотек, клубов, концертных залов, кинотеатров, детских кружков и секций, игровых комнат, развлекательных центров, кальянных и т.д.

Градоначальник поблагодарил ставропольцев за сознательность и проявленную дисциплину. При этом мэр заявил, что угроза распространения коронавируса в России будет нарастать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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