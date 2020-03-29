2020-03-29T18:35:09+03:00
Общество

На Ставрополье продолжают распространять слухи и фейковые сообщения о коронавирусе

Губернатор просит ставропольцев не верить этой лживой информации, молниеносно разлетающейся по краю
Ася АСРЯН
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В одном случае, мужской голос пугает военными, которых, якобы стягивают к городам. В другом, женский голос убеждает поверить, что Пятигорск чуть ли не стал центром коронавирсной инфекции в краеВ одном случае, мужской голос пугает военными, которых, якобы стягивают к городам. В другом, женский голос убеждает поверить, что Пятигорск чуть ли не стал центром коронавирсной инфекции в краеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жители районов и округов Ставрополья продолжают получать фейковые сообщения. В одном случае, мужской голос пугает военными, которых, якобы стягивают к городам.

В другом, женский голос убеждает поверить, что Пятигорск чуть ли не стал центром коронавирсной инфекции в крае. Об этом, кстати, сегодня уже писала «КП-Северный Кавказ». Мэр города-курорта вышел на связь с жителями Пятигорска и прокомментировал в Инстаграме этот слух.

Андрей Скрипник опроверг эту информацию, назвав ее «ложью». Градоначальник подчеркнул, что поведение девушки, распространяющая фейк, попадает под статью Уголовного кодекса. Об этих случаях рассказал и губернатор региона на своей странице в Инстаграме.

Владимир Владимиров назвал и то, и другое фейком и обманом: - Трудно сказать, что движет людьми, которые это записывают и распространяют. Я готов лично встретиться ними. И доказать, что это ложь, - заявил глава региона.

И тут же пояснил, что у военных были плановые учения с 24 по 28 марта. Вчера они возвращались в пункты постоянной дислокации, что и попало на видео. А в Пятигорских лечебных учреждениях принимают меры, чтобы дополнительно защитить пациентов в сегодняшних условиях.

Фейк о военнослужащих на КМВ.

- Я призываю всех пользоваться информацией только из достоверных источников, - написал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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