На Ставрополье ежедневно из-за рубежа возвращаются до 200 человек

29 Март 2020 2020-03-29T19:48:45+03:00

Сейчас в режиме самоизоляции в домашних условиях находятся 1782 человека. На карантине в инфекционных стационарах – 74 пациента Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сейчас в режиме самоизоляции в домашних условиях находятся 1782 человека

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Каждый день в наш регион из-за рубежа возвращаются от 100 до 200 человек. И не исключено, что среди вернувшихся могут быть и носители коронавируса, и те, кто контактировал с ними. Поэтому всех их, после обследования, помещают на самоизоляцию.

Об этом сообщила заместитель начальника управления Роспотребнадзора по краю Ирина Ковальчук.

В Роспотребнадзоре также призвали жителей края на предстоящей неделе по возможности воздержаться от прогулок и тем более посещения людных мест.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по состоянию на утро 29 марта новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе нет.

Подтвержденных фактов заражения по-прежнему – 5. Все пациенты остаются в инфекционной больнице, в изолированных боксах, под пристальным наблюдением медиков.

Сейчас в режиме самоизоляции в домашних условиях находятся 1782 человека. На карантине в инфекционных стационарах – 74 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU