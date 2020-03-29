На Ставрополье ежедневно из-за рубежа возвращаются до 200 человек
Каждый день в наш регион из-за рубежа возвращаются от 100 до 200 человек. И не исключено, что среди вернувшихся могут быть и носители коронавируса, и те, кто контактировал с ними. Поэтому всех их, после обследования, помещают на самоизоляцию.
Об этом сообщила заместитель начальника управления Роспотребнадзора по краю Ирина Ковальчук.
В Роспотребнадзоре также призвали жителей края на предстоящей неделе по возможности воздержаться от прогулок и тем более посещения людных мест.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по состоянию на утро 29 марта новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе нет.
Подтвержденных фактов заражения по-прежнему – 5. Все пациенты остаются в инфекционной больнице, в изолированных боксах, под пристальным наблюдением медиков.
Сейчас в режиме самоизоляции в домашних условиях находятся 1782 человека. На карантине в инфекционных стационарах – 74 пациента.
ИСТОЧНИК KP.RU