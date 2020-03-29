На Ставрополье театры, библиотеки и музеи начали работу в онлайн-режиме

29 Март 2020 2020-03-29T19:15:15+03:00

Краевой театр оперетты опубликует на своём сайте мастер-классы, а 1 апреля 2020 года начнёт трансляцию концертных программ

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Жителей Ставрополья в нерабочую неделю советуют зайти на сайт Ставропольского кинопроката, где есть ссылки на четыре документальных фильма о крае. А на сайте исторического парка «Россия – Моя история» можно послушать тематические лекции о Ставрополье.

Местные учреждения культуры успешно перешли на работу в онлайн-режиме. Так, академический театр драмы в Ставрополе уже начал свои трансляции.

Сейчас на ресурсах театра в соцсетях можно увидеть фрагменты моноспектакля с участием заслуженного артиста России Александра Ростова, фильм «Путешествие по театру».

Краевой театр оперетты опубликует на своём сайте мастер-классы, а 1 апреля 2020 года начнёт трансляцию концертных программ. На виртуальные экскурсии и мастер-классы ставропольцев также приглашают сайты краевых музеев.

Что касается краевых библиотек, то на их сайтах горожане найдут ссылки на крупнейшие российские книгохранилища и посмотреть мастер-классы.

ИСТОЧНИК KP.RU