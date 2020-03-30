2020-03-30T09:16:15+03:00
Происшествия

На Ставрополье мужчины погибли в аварии со столбом ЛЭП

Непонятно, кто из участников аварии был за рулем
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: ГИБДД по Ставропольскому краюФото: ГИБДД по Ставропольскому краю
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В Кочубеевском районе произошло ДТП с двумя погибшими и одним пострадавшим. Инспекторы выясняют, кто из мужчин, находившихся в салоне, был в момент аварии за рулем, передает пресс-служба ГИБДД Ставрополья.

Согласно тексту сообщения, компания на "БМВ-528" ехала со стороны села Казьминского в сторону Заветного. Поворачивая налево, водитель не сбросил скорость и не выдержал боковой интервал. В итоге иномарка выехала за пределы дороги и влетела в опору ЛЭП. Машина перевернулась.

На месте скончались 36-летний житель Невинномысска и 25-летний житель Кочубеевского района. Еще один участник ДТП - 41-летний житель Невинномысска - с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

- Сейчас выясняется, кто из участников в момент ДТП находился за рулем, а кто был пассажиром. По факту автоаварии проводится проверка, обстоятельства уточняются, - сказано в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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